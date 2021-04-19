RAMAZAN İMSAKİYE
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Ankara’da Suriyeli 2 grubun silahlı sopalı kavgası kamerada

Ankara’da Suriyeli 2 grubun silahlı sopalı kavgası kamerada
19.04.2021 20:39
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde Suriyeli iki grup pompalı tüfek, taş ve sopalarla birbirine girdi. O anlar cep telefonu ile görüntülendi.


Altındağ'da Suriyeli iki grup, bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra kavgaya döndü.İki grup, taş ve sopalarla birbirine girdi. Kavgada gruptakilerden birisi, yol kenarında park halindeki otomobilden pompalı tüfeği alarak ateş etmeye başladı. Şans eseri kimseye saçma isabet etmedi. Polis, toplam 9 kişinin karıştığı kavga ile ilgili inceleme başlattı.

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