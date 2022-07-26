Haberler Yaşam Videoları Ankara’da PYD/YPG terör örgütü mensubu 16 yabancı uyruklu şahıs yakalandı

Ankara’da PYD/YPG terör örgütü mensubu 16 yabancı uyruklu şahıs yakalandı

Ankara’da PYD/YPG terör örgütü mensubu 16 yabancı uyruklu şahıs yakalandı
26.07.2022 08:36 - Son Güncelleme: 26.07.2022 09:13

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 01:26
Aydın Söke'de orman yangını!
Yaşam 01:57
Sıcaktan bunalan İstanbullu...
Yaşam 03:07
Kontrolden çıkan otomobil...
Yaşam 01:21
Düzce’de deprem vatandaşları...
Yaşam 04:07
Atina’da büyük yangın!
Yaşam 03:22
8 gündür kayıp Şehmus'tan...
Yaşam 04:40
Kuşadası’nda bayram bitti...
Yaşam 00:38
Çeşme’deki yangın kontrol...
Yaşam 02:39
Şehit Teğmen Ömer Faruk...
Yaşam 02:02
O eski halinden eser yok!...
Yaşam 01:33
Kaza sonrası dehşet! Tahta...
Yaşam 03:30
Sinop’ta başlayan kavga...

Ankara’da PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları istihbar edilen 16 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları istihbar edilen 19 yabancı uyruklu şahsa yönelik 4 ilçede gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 16 şahıs yakalandı. Firari şahısların yakalanması amacıyla çalışmalara devam ediliyor. Ekipler tarafından örgütsel irtibatlarına yönelik risk analiz çalışmaları sürdürülürken şahısların YTS (Yabancı Terörist Savaşçılar) olarak haklarında gerekli işlemlere başlanıldı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA