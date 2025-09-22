Ankara’da pompalı tüfek dehşeti: 14 yaşındaki Hiranur ağır yaralı!

OLAY SİTENİN BAHÇESİNDE YAŞANDI

Olay, dün akşam saatlerinde Ankara'nın Sincan ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddialara göre, site bahçesinde oynayan çocuklara gürültü yaptıkları gerekçesiyle tepki gösteren Hasan P., kısa süre sonra balkona çıkarak pompalı tüfekle ateş etti.

SAÇMALAR ÇOCUĞA İSABET ETTİ

Açılan ateş sonucunda Hiranur Şimşek (14) saçmaların isabet etmesiyle ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç önce Sincan Devlet Hastanesi'ne, ardından daha ileri müdahale için Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKE SÜRÜYOR

Hiranur Şimşek'in hayati tehlikesinin bulunduğu, saçmaların kalp ve akciğerine isabet ettiği ve iç kanama devam ettiği belirtildi. Hastanede yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA, SABIKASI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Olayın ardından şüpheli Hasan P. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ve şüphelinin sabıkalı olduğunun öğrenildiği bildirildi.

AİLEDEN TEPKİ VE BEKLENTİ

Hiranur'un babası Recep Şimşek, yaşadıkları acıyı anlatarak, saldırganın en ağır cezayı almasını istedi. Şimşek, "Bu acının tarifi yok… Saçma bir sebepten dolayı çocuğum bu halde" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı. Emniyet güçleri, saldırganın yakalanması ve olayın ayrıntılarının tespitine yönelik çalışmayı sürdürüyor.