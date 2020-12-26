Ankara'da lüks tefeci operasyonu! Faizle para verip zorla tahsil ettiler! Adeta cephanelik...

Son dakika haberi... Başkent Ankara'da vatandaşlara faizle para verip, ödeme yapamayanları tehdit ederek zorla tahsilat yaptığı belirlenen 8 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda bazı şüphelilerin sahte basın kartı ve polis kimliğine benzetilen 'Polis Gazetesi' muhabir kartı kullandıkları tespit edildi. Ayrıca örgüt lideri ve çocuklarının 5 dönüm arazi üzerine kurulu villada yaşadıkları, banka hesaplarında milyonlarca TL'lik para trafiği bulunduğu ve lüks bir yaşam sürdükleri belirlendi.





Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, tefecilik yapan suç örgütü liderinin H.A. olduğu ve yasal zeminde iş yapıyor gibi görünmek için otomotiv ve kafe sektöründe faaliyet yürüttüğü tespit edildi.





Ayrıca örgüt lideri ve çocuklarının 5 dönüm arazi üzerine kurulu villada yaşadıkları, banka hesaplarında milyonlarca TL'lik para trafiği bulunduğu ve lüks bir yaşam sürdükleri belirlendi.







Cumhuriyet Savcısı Alper Türközmen'in talimatıyla şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgüt lideri H.A., çocukları Y.A. ve C.A. ile birlikte 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.





Şüphelilere ait 2 oto galeri, kafe ve ikametlerde yapılan aramada; mağdurlara ait senet ve çek koçanları, 3 ruhsatsız tabanca, 5 pompalı tüfek ve çok sayıda mermi ile bıçak ele geçirildi.







Şüphelilerin, mağdurlardan aldıkları senet ve çekleri 3'üncü kişiler üzerinden icraya verdikleri ve bu yöntemle kendi kimlik bilgilerini ön plana çıkarmadıkları belirlendi.







Operasyonda ayrıca bazı şüphelilerin sahte basın kartı ve polis kimliğine benzetilen 'Polis Gazetesi' muhabir kartı kullandıkları tespit edildi.