Ankara’da kontrolden çıkan otomobil oto yıkamaya uçtu: 3 yaralı

HAVALANAN OTOMOBİL ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

Kaza, Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana geldi. 06 AU 9414 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek oto yıkamanın önündeki kaldırımdan havalandı.

4 ARAÇ HASAR GÖRDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

Havalanan otomobil önce oto yıkamanın önündeki ağaca ve trafik levhasına, ardından yıkamadan çıkan bir araca ve park halindeki taksiye çarptı. Etraftan seken taş ve dal parçalarının çarptığı bir başka araç da hasar gördü. Çarpmanın etkisiyle yerinden fırlayan direk, dükkanın önünü süpüren görevliye isabet etti.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Görevlinin kafası yarıldı ve bacağı kırıldı. Otomobildeki 2 kişi de yaralanırken, sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

