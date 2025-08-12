PODCAST CANLI YAYIN

Ankara’da kontrolden çıkan otomobil oto yıkamaya uçtu: 3 yaralı

Ankara’nın Sincan ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, oto yıkamanın önündeki kaldırımdan havalanarak 4 araca çarptı. Kazada oto yıkama çalışanı ve otomobildeki 2 kişi yaralandı.

HAVALANAN OTOMOBİL ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ
Kaza, Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana geldi. 06 AU 9414 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek oto yıkamanın önündeki kaldırımdan havalandı.

4 ARAÇ HASAR GÖRDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI
Havalanan otomobil önce oto yıkamanın önündeki ağaca ve trafik levhasına, ardından yıkamadan çıkan bir araca ve park halindeki taksiye çarptı. Etraftan seken taş ve dal parçalarının çarptığı bir başka araç da hasar gördü. Çarpmanın etkisiyle yerinden fırlayan direk, dükkanın önünü süpüren görevliye isabet etti.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Görevlinin kafası yarıldı ve bacağı kırıldı. Otomobildeki 2 kişi de yaralanırken, sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

