Ankara’da gelin dehşeti: 86 yaşındaki kayınvalidesini döverek öldürdü!

Ankara'nın Keçiören ilçesinde gelini tarafından darbedildiği iddia edilen yaşlı kadın, iki haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

KAVGA ÖLÜMLE BİTTİ

Olay, 18 Ekim akşamı Keçiören ilçesi Bademlik Yolu Caddesi'nde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre A.S. (54) isimli kadın, sık sık tartışma yaşadığı eşi F.S. (64) ve kayınvalidesi Nadiye S. (86) ile yeniden kavga etti. Tartışmanın büyümesi üzerine A.S.'nin kayınvalidesini darbettiği ileri sürüldü.

İKİ HAFTALIK YAŞAM SAVAŞI

Ağır yaralanan Nadiye S., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. İki haftadır tedavi gören yaşlı kadın, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Cenazesi, memleketi Çankırı'da toprağa verildi.

İFADELER ÇELİŞTİ

Gözaltına alınan A.S. ifadesinde suçlamaları reddederek kendisinin şiddete uğradığını öne sürdü. Eşi F.S. ise eşinin kendisini ve annesini sık sık darbettiğini ve tehdit ettiğini söyledi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.