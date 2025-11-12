PODCAST CANLI YAYIN
Ankara’da gelin dehşeti: 86 yaşındaki kayınvalidesini döverek öldürdü!

Ankara’da gelin dehşeti: 86 yaşındaki kayınvalidesini döverek öldürdü!

Ankara’da gelini tarafından darbedildiği öne sürülen 86 yaşındaki Nadiye S., iki haftadır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde gelini tarafından darbedildiği iddia edilen yaşlı kadın, iki haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

KAVGA ÖLÜMLE BİTTİ
Olay, 18 Ekim akşamı Keçiören ilçesi Bademlik Yolu Caddesi'nde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre A.S. (54) isimli kadın, sık sık tartışma yaşadığı eşi F.S. (64) ve kayınvalidesi Nadiye S. (86) ile yeniden kavga etti. Tartışmanın büyümesi üzerine A.S.'nin kayınvalidesini darbettiği ileri sürüldü.

İKİ HAFTALIK YAŞAM SAVAŞI
Ağır yaralanan Nadiye S., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. İki haftadır tedavi gören yaşlı kadın, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Cenazesi, memleketi Çankırı'da toprağa verildi.

İFADELER ÇELİŞTİ
Gözaltına alınan A.S. ifadesinde suçlamaları reddederek kendisinin şiddete uğradığını öne sürdü. Eşi F.S. ise eşinin kendisini ve annesini sık sık darbettiğini ve tehdit ettiğini söyledi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Bunlar da Var

Annesiyle birlikte ölü bulunan Osman Helvacı'nın o videosu yürekleri yaktı!
Annesiyle birlikte ölü bulunan Osman Helvacı'nın o videosu yürekleri yaktı!
Bartın'da yolcu minibüsü ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Bartın'da yolcu minibüsü ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Bursa İnegöl’de feci kaza: Otomobil tıra çarpıp altına girdi! 3 yaralı
Bursa İnegöl’de feci kaza: Otomobil tıra çarpıp altına girdi! 3 yaralı
Diyarbakır’daki viyadük kazasında ölü sayısı 4’e yükseldi
Diyarbakır’daki viyadük kazasında ölü sayısı 4’e yükseldi

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle