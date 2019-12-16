Ankara'da eğlence merkezinde korkutan yangın 16.12.2019 09:07

Başkent Ankara'da bulunan bir gece kulübünün mutfak bölümünde başlayan yangın nedeniyle 2 çalışan dumandan zehirlendi. Zehirlenen çalışanlar olay yerine gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, gece kulübünde hasara neden oldu.

Ankara'da, bir gece kulübünün mutfağında çıkan yangında, 2 kişi dumandan etkilendi. Kızılay Mahallesi Karanfil Sokak'taki bir gece kulübünde saat 01.30 sıralarında, elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Gece kulübünün bulunduğu binadaki iki güvenlik görevlisi yükselen dumanları fark ederek, itfaiyeye haber verdi. Bu sırada güvenlik görevlileri de tadilat nedeniyle kapalı olan gece kulübüne girip yangını söndürmeye çalıştı ancak içerideki yoğun dumandan etkilendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri de dumandan etkilenen iki güvenlikçiyi ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. İtfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, gece kulübünde hasara neden oldu.