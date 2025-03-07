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Ankara’da bir dükkanda sözlü tartışma kavgaya dönüştü: 3 yaralı
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Ankara’da bir dükkanda sözlü tartışma kavgaya dönüştü: 3 yaralı

Giriş Tarihi: 07 Mart 2025 23:03 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2025 23:03

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir kuyumcuda çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralanırken, şüpheliler gözaltına alındı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, bir kuyumcuda çıkan kavga sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 18:30 sıralarında Keçiören Ufuktepe Mahallesi Osmangazi Caddesi üzerinde bir kuyumcunun önünde tartışma çıktı. Kuyumcuda çalışan Ş.B. ile iş yerine gelen M.D., Ç.D., M.Y.D., E.D. arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. E.D., sallama olarak tabir edilen kesici aletle Ş.B.'ye saldırdı. Durumu gören komşu esnaf F.A., olayı ayırmaya çalışırken saldırıya uğradı.

Kavgaya müdahale eden A.A. ve F.A., E.D.'nin saldırısına maruz kaldı. E.D., A.A.'yı kesici aletle yaralarken, F.A. ateşli silah kullanarak M.Y.D.'yi ayağından vurdu. Olay sırasında H.E. isimli şahıs da darp edildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, diğer şüpheliler gözaltına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinde ateşli silahın bulunmaması üzerine çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Suç aleti silahın C.D. tarafından alındığı tespit edildi ve C.D., ruhsatsız silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı şüphelilerin tedavilerinin ardından adli işlemler başlatılacağı öğrenildi.

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