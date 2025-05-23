Ankara’da 14 yaşındaki kızın şüpheli ölümü: İntihar mı kaza mı?

Giriş Tarihi: 23.05.2025 00:11:49 Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 00:20:15

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 14 yaşındaki kız çocuğu S.Y., evinde başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre olayda cinayet şüphesi bulunmazken, intihar ya da kazara gerçekleşen bir silah ateşlemesi ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay, saat 13.00 sıralarında Altındağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Y. isimli 14 yaşındaki kız çocuğu, evde bulunan ruhsatsız bir tabanca ile başından vurulmuş halde ailesi tarafından bulundu. Durumu fark eden aile fertlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde S.Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İlk incelemelere göre olayın cinayet olmadığı, intihar veya silahla oynarken kazayla gerçekleştiği değerlendiriliyor. Çocuğun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. S.Y.'nin ölüm nedeni yapılacak otopsi ve kriminal incelemelerin ardından netlik kazanacak.