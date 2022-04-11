RAMAZAN İMSAKİYE
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Ankara Sincan’da elektrik trafosu patladı! Bir kişi yaralandı

Ankara Sincan’da elektrik trafosu patladı! Bir kişi yaralandı
11.04.2022 09:10 - Son Güncelleme: 11.04.2022 09:11

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Ankara’nın Sincan ilçesinde elektrik trafosunun bakımı esnasında patlama meydana geldi. Patlamada bir çalışan yaralandı. Olay gece saat 03.00 sıralarında Ankara’nın Sincan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Nihal sokakta meydana geldi. İddialara göre, elektrik trafosu bakımı sırasında henüz nedeni bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle bakım yapan bir işçi savruldu. Patlama seslerini duyan çevredeki vatandaşlar 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan işçiye yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye sevk etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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