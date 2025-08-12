Amasya trafik kazası: 10 yaralı!
Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
O.N.Y. yönetimindeki otomobil, A.D. idaresindeki hafif ticari araçla Ulubel mevkisinde çarpıştı. Çarpışma sonrası her iki araçta da büyük hasar meydana geldi.
10 Kişi Yaralandı
Sürücüler ve araçlarda bulunan toplam 8 yolcu yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Merzifon ve Gümüşhacıköy'deki hastanelere götürüldü.
Polis İnceleme Başlattı
Kaza sonrası bölgede trafik kısa süreli aksadı. Polis ekipleri, kazanın nedenini belirlemek için çalışma başlattı.