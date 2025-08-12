O.N.Y. yönetimindeki otomobil, A.D. idaresindeki hafif ticari araçla Ulubel mevkisinde çarpıştı. Çarpışma sonrası her iki araçta da büyük hasar meydana geldi.

10 Kişi Yaralandı

Sürücüler ve araçlarda bulunan toplam 8 yolcu yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Merzifon ve Gümüşhacıköy'deki hastanelere götürüldü.

Polis İnceleme Başlattı

Kaza sonrası bölgede trafik kısa süreli aksadı. Polis ekipleri, kazanın nedenini belirlemek için çalışma başlattı.