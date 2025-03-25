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Alzheimer hastası kadının Porsuk Çayı’nda cesedi bulundu!
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Alzheimer hastası kadının Porsuk Çayı'nda cesedi bulundu!

Giriş Tarihi: 25 Mart 2025 17:54 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2025 17:54

Eskişehir’de kayıp olarak aranan 75 yaşındaki Alzheimer hastası Fatma Nezihe Akkuş’un cansız bedeni Porsuk Çayı’nda bulundu. Ünlü sanatçı Mithat Körler’in ablası olan Akkuş’un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası Fatma Nezihe Akkuş (75), gece saatlerinde evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ailesi, Akkuş'a ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekiplerinin arama çalışmaları sürerken, vatandaşlar Porsuk Çayı'nın İstiklal Mahallesi Adalar mevkisinde bir kadın cesedi fark ederek durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, cesedi sudan çıkardı ve bir süre çayın akıntısıyla sürüklendiği tespit edildi. Yapılan incelemede, cesedin Fatma Nezihe Akkuş'a ait olduğu belirlendi. Akkuş'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Fatma Nezihe Akkuş'un, Eskişehirli sanatçı Mithat Körler'in ablası olduğu öğrenildi. Ailesi ve sevenleri, bu üzücü haberle büyük bir acı yaşadı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

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