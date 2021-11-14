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Alkollü olduğu iddia edilen sürücü ışıklarda bekleyen 6 araca çarparak durabildi

Alkollü olduğu iddia edilen sürücü ışıklarda bekleyen 6 araca çarparak durabildi
14.11.2021 11:42
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Esenyurt’ta alkollü olduğu iddia edilen sürücü trafik ışıklarında bekleyen 6 araca çarptı. İki kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza, saat 01.00’de sıralarında Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen 14 BY 822 plakalı panelvan minibüs trafik ışıklarında bekleyen 6 araca çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 34 AJ 660 plakalı araç ile ticari takside bulunan iki kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 2 yaralı tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede, kazaya sebep olan 14 BY 822 plakalı aracın sürücüsünün alkollü olduğu belirlendi. Alkollü sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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