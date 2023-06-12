Alaattin İlyas Saral İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan, "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütünün elebaşı Alaattin İlyas Saral, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan Saral, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.





"Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne ilişkin 21'i tutuklu 168 sanığın yer aldığı davada, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek" ile "nitelikli yağma" suçlarından 15 yıldan 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Saral'ın, İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesince bugün Marmara Cezaevi'nin karşısındaki binada yapılacak duruşmaya katılması bekleniyor.





Belçika'dan Tanzanya'ya giderken gözaltına alındı

Öte yandan Alaattin İlyas Saral hakkında 8 Haziran'da kırmızı bülten çıkarıldığı öğrenildi. Saral'ın bülten doğrultusunda 9 Haziran'da Belçika'dan Tanzanya'nın başkenti Dodoma'ya gitmek üzere Brüksel Uluslararası Havalimanı'na geldiği sırada Belçika polisi tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Saral'ın burada çıkarıldığı mahkemede, Türkiye'de davası olduğunu ve iade edilmek istediğini söylediği, talebi doğrultusunda Türkiye'ye gönderildiği bildirildi.

"Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütünün elebaşı Alaattin İlyas Saral, dün İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Saral, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülmüştü.







ÖRGÜT FAALİYETLERİ

Suç örgütünün elebaşlarından olan bazı sanıkların sorumluluk alanı ve birtakım eylemlerine yer verilen iddianamede, sanıkların yağma ve kumar oynamak için yer sağlama suçlarını işleyerek örgüte gelir temin ettikleri, örgüt yönetici ve üyelerinin geçimlerini bu yöntemle sağladıkları ve örgütün temel amacının yasal olmayan yollarla kişilerden cebir, tehdit kullanmak suretiyle zorla maddi menfaat temin etmek olduğu aktarıldı.

İddianamede, suç örgütü üyelerinin, şikayette bulunan müştekileri tehdit ederek sindirip davalarından vazgeçirmeye çalıştıkları ve eylemleri yaparken aralarında hiyerarşik bir yapının bulunduğuna yer verildi.

Örgüt elebaşlarının her birinin kendisine bağlı kadroların bulunduğu, örgüt içerisindeki görev dağılımına göre örgütsel faaliyet ve eylemde bulundukları ve birbirlerinin alanlarına mümkün mertebe müdahale etmedikleri aktarılan iddianamede, görevlendirmelerin örgüt lideri tarafından yapıldığı, örgüt yöneticilerinin zaman zaman birbirleriyle görüşüp danıştıkları ve bazı eylemleri de birlikte gerçekleştirdikleri belirtildi.





İŞTE İSTENEN CEZALAR

İddianamede, örgüt elebaşı İlyas Saral'ın "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek" ve "nitelikli yağma " suçlarından 15 yıldan 27 yıla kadar, örgüt yöneticilerinden Erdal Acar'ın "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak veya yönetmek" ve birden fazla kez "nitelikli yağma" ve "nitelikli yağmaya teşebbüs" suçlarından 50 yıldan 79 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

Sanıklardan Mehmet Ulu'nun aynı suçlardan 15 yıldan 27 yıla, Mustafa Fazlıoğlu'nun 5 yıldan 12 yıla, Fatih Sarıalioğlu'nun 30 yıldan 49 yıl 6 aya, Ali Kaplan'ın 35 yıldan 66 yıl 6 aya ve Osman Tellioğlu'nun 10 yıldan 19 yıl 6 aya kadar, sanık Tamer Çağlar'ın ise 25 yıldan 42 yıla kadar hapsi istenirken, örgüt yöneticisi konumundaki toplam 8 sanığın, "örgüt üyesi" ve "örgüte yardım eden" konumundaki sanıkların işledikleri tüm suçlardan sorumlu oldukları, bu nedenle bu sanıklara verilecek cezalardan sorumlu tutularak aynı cezaya çarptırılmaları talep edildi.

İddianamede, ayrıca sanık Ahmet Cengiz Karlı için "silahla tehdit", "nitelikli yağma" ve "örgüt üyeliği" suçlarından 41 yıl 6 aydan 72 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenirken, diğer sanıkların ise değişen sürelerde hapisleri talep edildi.