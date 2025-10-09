Aksaray’da sinyalsiz dönüş kazaya neden oldu: 1 yaralı! O anlar kamerada

SİNYALSİZ DÖNÜŞ KAZAYI GETİRDİ

Kaza, Aksaray'ın Coğlaki Mahallesi Gündoğdu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'ndan Coğlaki istikametine 71 AKK 972 plakalı SUV araçla ilerleyen Hatice K. (41), sinyal vermeden karşı şeride geçerek aracını park etmek istedi.

MANEVRA ÖLÜMLE BURUN BURUNA GETİRDİ

Bu sırada karşı yönden gelen 68 AGC 790 plakalı motosikletin sürücüsü H.B. (17), aracın şeridine girdiğini fark edince çarpışmamak için ani manevra yaptı. Ancak direksiyon hakimiyetini kaybeden genç motosikletli, yol kenarında park halindeki kamyonete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan sürücü ağır yaralandı.

KAZA ANI KAMERADA

Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, SUV aracın sinyal vermeden şerit değiştirdiği, motosikletlinin çarpışmamak için manevra yaptığı ve kontrolünü kaybederek kamyonete çarptığı anlar yer aldı.

VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU

Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekipleri olay yerine gelene kadar yaralıya ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Kısa sürede gelen ambulansla H.B., Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SÜRÜCÜ İFADESİ ALINMAK ÜZERE MERKEZE GÖTÜRÜLDÜ

Polis ekipleri kazaya neden olan sürücü Hatice K.'yi alkol muayenesinden geçirdi. Ardından sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.