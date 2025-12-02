PODCAST CANLI YAYIN
Safranbolu’da feci kaza: Araç alev aldı sürücü hayatını kaybetti

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan hafif ticari araç yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra alev aldı. Kazada sürücü Ferhat Yıldırım (28) yaşamını yitirdi.

Olay, Karabük–Bartın kara yolu Tayyip Köyü yakınlarında gerçekleşti. 18 ABH 243 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Ferhat Yıldırım, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybederek yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç kısa sürede tamamen alevlere teslim oldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yapılan incelemede Yıldırım'ın araç içinde yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

