Amasya’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

Amasya’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Burak Altun yönetimindeki 16 CPY 61 plakalı otomobil, Yıldızköy mevkiinde karşı yönden gelen Berat Kayalar'ın kullandığı 34 UA 7279 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerin yanı sıra Hanife Altun, Burhan Altun, Birgül Esme, Öznur Elçi ile diğer otomobildeki Mehmet Menteşoğlu ve Arif Eski yaralandı.


Kazanın bildirilmesi üzerine AFAD, itfaiye, acil sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sıkışan yaralılar ekipleri çabasıyla kurtarılarak ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.


Hurdaya dönen otomobiller çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

