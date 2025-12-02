PODCAST CANLI YAYIN
Antalya’da 8’inci kattan düşen kadın öldü

Antalya’da Alzheimer hastası Suzan Demir, 8’inci kattaki balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Olay sırasında evde olan eşi, acı haberi polis ve sağlık ekiplerinden öğrendi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi'nde gece yarısı meydana gelen olayda, Alzheimer hastası 70 yaşındaki Suzan Demir, 8'inci kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Gürültüyü duyan komşular durumu 112'ye bildirdi.

Eşi olay anında evdeydi

Olay sırasında evde televizyon izleyen eşi, Suzan Demir'in öldüğünü polis ve sağlık ekiplerinden öğrenince büyük şok yaşadı. Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri düşme noktasında detaylı inceleme yaptı.

Cenaze Adli Tıp'a gönderildi

Savcılık incelemesinin ardından Suzan Demir'in cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

