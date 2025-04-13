Aksaray’da korkunç kaza: 2’si çocuk 6 yaralı

Giriş Tarihi: 13.04.2025 21:47:18

Aksaray'ın E-90 Karayolu Küçük Bölcek Mahallesi mevkiinde, Nevşehir-Ankara kavşağında akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, Ş.K. (60) idaresindeki 68 ADL 744 plakalı Fiat Doblo marka hafif ticari araca, aynı istikamette seyreden A.S.K. yönetimindeki 68 EZ 535 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil hızla arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, kazada Tofaş marka otomobilde yolcu olarak bulunan R.Ç. (23) ve D.S. (18) ile diğer aracın sürücüsü Ş.K., yolcular N.A. (32), E.A. (6) ve A.A. (9) olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar, Tofaş marka otomobilden çıkarılan yaralıları kaldırıma yatırarak ilk müdahaleyi yaptı. Trafiğin yoğunluğu nedeniyle polis ve ambulans ekipleri olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. Sağlık ekipleri, yaralılara kaldırımda müdahale ettikten sonra onları Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.