Afyonkarahisar’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 3’ü ağır 10 yaralı

İNCELEME BAŞLATILDI Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3'ü ağır 10 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

KAZA GAZLIGÖL BELDESİNDE MEYDANA GELDİ Olay, saat 19.00 sıralarında İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl mevkisinde gerçekleşti. Sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 03 ABS 240 plakalı minibüs ile 03 ABZ 893 plakalı otomobil çarpıştı.