PODCAST CANLI YAYIN

Afyonkarahisar’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 3’ü ağır 10 yaralı

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3’ü ağır 10 kişi yaralandı.

KAZA GAZLIGÖL BELDESİNDE MEYDANA GELDİ
Olay, saat 19.00 sıralarında İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl mevkisinde gerçekleşti. Sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 03 ABS 240 plakalı minibüs ile 03 ABZ 893 plakalı otomobil çarpıştı.

MİNİBÜS REFÜJE YAN YATTI
Kontrolden çıkan minibüs refüje yan yattı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3'ü ağır 10 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bunlar da Var

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan evlendi!
Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan evlendi!
Eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'e silahlı saldırı! İşte o anlar
Eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'e silahlı saldırı! İşte o anlar
Davullu zurnalı gelin alma! Eda Erol’un düğününde renkli anlar
Davullu zurnalı gelin alma! Eda Erol’un düğününde renkli anlar
Silahlı saldırıya uğrayan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı hayatını kaybetti
Silahlı saldırıya uğrayan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı hayatını kaybetti

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle