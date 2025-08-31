Afyonkarahisar'da kiralık katil cinayeti kamerada!

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 65 yaşındaki muhasebeci İsmet Çelik, kiralık katil tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Cinayetin 500 bin TL karşılığı işlendiği ortaya çıkarken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay 28 Ağustos'ta Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Evinden çıkıp aracına binen Çelik, Abdülselam B.'nin tabanca ile saldırısına uğradı. İki bacağından vurulan Çelik, kaldırıldığı hastanede bir günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Polisin 3 günlük çalışması sonucu Ankara'da yakalanan tetikçinin, Çelik'i öldürmek için Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden geldiği, Bolvadin'de 2 gün keşif yaptığı belirlendi. Cinayet sonrası ticari taksi ile önce Afyonkarahisar merkeze, ardından İstanbul'a, son olarak Ankara'ya gittiği tespit edildi.

Abdülselam B.'nin ifadesinde cinayeti, İstanbul'da bulunan bir iş insanının 500 bin TL karşılığında azmettirmesi üzerine işlediğini söylediği öğrenildi. Zanlının adliyedeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, saldırganın muhasebeciye yaklaşarak ateş ettiği anlar güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.