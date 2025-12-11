PODCAST CANLI YAYIN
Afyonkarahisar’da engelli Hıdır Aktaş evinde ölü bulundu: Darp izi tespit edildi!

Bolvadin’de zihinsel engelli Hıdır Aktaş evinde ölü bulundu; vücudundaki darp izleri sonrası babası, kardeşi ve yengesi gözaltına alındı.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Derekarabağ köyünde zihinsel engelli Hıdır Aktaş dün sabah saatlerinde ailesi tarafından hareketsiz halde bulundu. Baba Kadir Aktaş'ın ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekibi, 41 yaşındaki Aktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cansız bedeni otopsi için Bolvadin Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

DARP İZLERİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan otopside Hıdır Aktaş'ın vücudunun çeşitli bölgelerinde darp izleri bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine baba Kadir Aktaş, kardeş Bekir Aktaş ve Bekir Aktaş'ın eşi Hatice Aktaş gözaltına alındı. Üç şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KÖY MEZARLIĞINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsi işlemleri tamamlanan Hıdır Aktaş'ın cenazesi, Derekarabağ köyünde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

