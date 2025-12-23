PODCAST
CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
Haberler
Yaşam Videoları
Nevşehir’de ölümlü feci kaza!
Nevşehir’de ölümlü feci kaza!
Giriş Tarihi: 23 Aralık 2025 17:17
Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2025 17:36
Abone Ol
Yazı Boyutu
Nevşehir’de karşı şeride geçen otomobilin tırla kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Nevşehir–Kayseri karayolunda yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bunlar da Var
01:18
Manisa'da feci kaza: Kontrolden çıkan otomobil refüje ve bariyerlere çarptı! 1 ölü 1 yaralı
22.12.2025
Pazartesi
03:58
Ümraniye'de 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın 2 binaya sıçradı: 4 yaralı
22.12.2025
Pazartesi
05:32
Trabzon'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 8 yaralı
22.12.2025
Pazartesi
02:51
Leyla Mizrahi son yolculuğuna uğurlandı
22.12.2025
Pazartesi
CANLI YAYIN