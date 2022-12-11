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AFAD ve Metoroloji peş peşe uyarmıştı! İstanbul kabusu yaşadı! Uçan çatı 3 arabayı perte çıkardı

AFAD ve Metoroloji peş peşe uyarmıştı! İstanbul kabusu yaşadı! Uçan çatı 3 arabayı perte çıkardı
11.12.2022 15:31

OTOMATİK OYNAT

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD birçok kent için peş peşe fırtına uyarısı yapmıştı. Bugün İstanbul dehşeti yaşadı. Sultangazi’de şiddetli rüzgar nedeniyle uçan çatı 3 arabayı perte çıkardı.

Yaşam Videoları

SULTANGAZİ'DE ÇATI UÇTU 3 OTOMOBİL ZARAR GÖRDÜ

SULTANGAZİ'de şiddetli rüzgar nedeniyle uçan çatı, park halindeki 3 otomobile zarar verdi.

Uğur Mumcu Mahallesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısından demir tente parçaları düştü. Cadde üzerinde park halindeki 3 otomobil üzerine devrilen çatı, otomobillerde hasar oluşturdu. Çatı uçtuğu sırada caddede kimsenin olmadığı öğrenildi.

"BİZ ÇOK KORKTUK DEPREM OLDU SANDIK"

Cadde üzerinde esnaf olan Saliha Öğretmen, "Ben zaten iş yerindeydim bir sesler geldi. Bir baktık çatı komple araçların üzerinde. İnsanlar toplandı yüksek bir ses geldi, biz çok korktuk. Deprem olduğunu sandık. Çatıdan düşen parça araçların üzerine düştü. Hiç kimse caddede yoktu. Allah'tan kimse yoktu yoksa insanlar girmişti. Biz de korktuk rüzgar çok şiddetli esiyordu." dedi.

Damadının otomobili zarar gören Cevdet Çakır, "Benim damadımın arabası çatı uçtu. Nasıl oldu bilmiyorum ben şimdi geldim. Ön cam komple ezilmiş hasar var." dedi.

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