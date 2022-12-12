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Van’da göçmen kaçakçılığı yapan 13 organizatör tutuklandı

Van’da göçmen kaçakçılığı yapan 13 organizatör tutuklandı
12.12.2022 09:38 - Son Güncelleme: 12.12.2022 09:39

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Van’da düzensiz göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 18 organizatörden 13’ü tutuklandı. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 5-11 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılan 8 ayrı operasyonda 18 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 13 organizatör tutuklanmıştır” denildi.

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