Marmara Denizi deprem son dakika! "Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde?" sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki, "Balıkesir deprem hangi ilçelerde hissedildi?" İşte, 7 Kasım AFAD Kandilli son depremler listesi...

MARMARA DENİZİ DEPREM SON DAKİKA!

Son dakika Marmara denizi, Balıkesir'de saat 23.05 de deprem meydana geldi.

4.33 derinliğindeki depremin büüyüklüğü Kandilli Rasathanesin'de 4.5 olarak kaydedildi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

⚠️ #DEPREM

🚨 Büyüklük: 4.5

❗️ Derinlik: 4.33 km

🗓 Tarih: 07.11.2023

⏰ Saat: 23:05:48

📍 Merkez Üssü: Marmara Denizi - [03.10 km] Marmara (Balıkesir)

🔭 Kaynak: AFAD

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ!