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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 07 Kasım 2023, 23:43 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2023, 23:53

AFAD duyurdu: Marmara Denizi'nde korkutan deprem! İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ'dan hissedildi

AFAD, Marmara Denizi'nde saat 23.05'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem Balıkesir'in Marmara ilçesi açıklarında meydana geldi. Sarsıntı İstanbul, Bursa, Balıkesir, Bandırma, Erdek, Tekirdağ ve Çanakkale'den de hissedildi.

Marmara Denizi deprem son dakika! "Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde?" sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki, "Balıkesir deprem hangi ilçelerde hissedildi?" İşte, 7 Kasım AFAD Kandilli son depremler listesi...

MARMARA DENİZİ DEPREM SON DAKİKA!

Son dakika Marmara denizi, Balıkesir'de saat 23.05 de deprem meydana geldi.

4.33 derinliğindeki depremin büüyüklüğü Kandilli Rasathanesin'de 4.5 olarak kaydedildi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

⚠️ #DEPREM
🚨 Büyüklük: 4.5
❗️ Derinlik: 4.33 km
🗓 Tarih: 07.11.2023
⏰ Saat: 23:05:48
📍 Merkez Üssü: Marmara Denizi - [03.10 km] Marmara (Balıkesir)
🔭 Kaynak: AFAD

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ!

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