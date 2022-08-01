Haberler Yaşam Videoları Afacan kedi kafasını cips poşetinin içine soktu yardıma bekçiler koştu

Afacan kedi kafasını cips poşetinin içine soktu yardıma bekçiler koştu

Afacan kedi kafasını cips poşetinin içine soktu yardıma bekçiler koştu
01.08.2022 11:58 - Son Güncelleme: 01.08.2022 11:59

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 05:44
Korkutan uyarı
Yaşam 02:23
Buhar kazanı bomba gibi...
Yaşam 00:39
Yürekleri ağza getiren kaza...
Yaşam 01:09
İETT otobüsünde gergin anlar!
Yaşam 00:45
Karısını bıçaklayıp canlı...
Yaşam 06:28
Köylüler esrarengiz sesler...
Yaşam 02:23
Balıkçı kavgasında kan aktı
Yaşam 02:25
Binanın yıkımı sırasında...
Yaşam 00:58
Samsun’da hafif ticari araç...
Yaşam 00:19
Çay ocağında oturan...
Yaşam 03:49
Marmaris’te orman yangını
Yaşam 01:35
İstanbul'da hafriyat yüklü...

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde kafasını cips poşetinin içine sokan afacan kedi, bekçilerin yardımı sayesinde kurtuldu. Serdivan ilçesinde devriye gezen bekçiler, bir kedinin kafasına cips paketinin takıldığını ve kedinin paketi çıkarmaya çalıştığını fark etti. Paketin çıkması için sağa sola koşuşturan afacan kediyi yakalayan bekçi, paketi çıkarttı. Yüzleri gülümseten o anlar ise saniye saniye kayda alındı. Konuya ilişkin olarak Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından da, "Can dostumuz poşetin içindeki cipsi ne kadar iştahlı yediyse, poşetten kafasını çıkaramamış. Neyse ki mesai arkadaşlarımız yardımcı oldu" ifadeleri kullanıldı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA