Haberler Yaşam Videoları Başkan Erdoğan’ı evinde ağırlayan aile: ”Onur duyduk, kendisini aileden biri gibi görüyoruz”

Başkan Erdoğan’ı evinde ağırlayan aile: ”Onur duyduk, kendisini aileden biri gibi görüyoruz”

Başkan Erdoğan’ı evinde ağırlayan aile: ”Onur duyduk, kendisini aileden biri gibi görüyoruz”
01.08.2022 12:27 - Son Güncelleme: 01.08.2022 12:28

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 01:19
İzmit Körfezi'ni kirleten...
Yaşam 01:06
Kedi kurtarma operasyonunda...
Yaşam 01:41
İstanbul'da dehşet anları! TIR...
Yaşam 02:48
Şiddetli yağış nedeniyle...
Yaşam 00:47
Kan donduran cinayet! Uykuda...
Yaşam 01:09
İETT otobüsünde gergin anlar!
Yaşam 00:45
Karısını bıçaklayıp canlı...
Yaşam 00:21
Bıçakladığı eşinin...
Yaşam 00:34
Aracın koltuğunun altında 9...
Yaşam 01:10
Frenleri arızalanan belediye...
Yaşam 02:12
Otomobilin içinde yanarak can...
Yaşam 00:19
Çay ocağında oturan...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Ordu’da vatandaşlar ile buluştuktan sonra ziyaret ettiği Yeşilyurt ailesi, bu ziyaretten onur ve mutluluk duyduklarını belirtti. Yeşilyurt ailesi, geçmiş yıllarda da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı evlerine davet ettiklerini ancak yoğun programı nedeniyle ziyareti gerçekleştiremediklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Temmuz günü Altınordu ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda toplu açılış töreni programına katıldı, ardından ilse Karadeniz Bölgesi’nin en önemli geçim kaynağı olan fındık fiyatını 54 TL olarak açıkladı. Yapılan törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören alanın karşısında bulunan ve kendisini çaya davet eden Yeşilyurt ailesinin ziyaretini geri çevirmedi. Ailenin, Selimiye Mahallesi Hamamderesi Sokak üzerinde bulunan aile apartmanına ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile ile çay içerek sohbet etti. Aile, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a fındık ikramında da bulundu. Ziyaretin kendilerini onurlandığını söyleyen sıhhi tesisat mesleği ile uğraşan Nizamettin Yeşilyurt, “Bunun evveliyatı var. Daha önceki programlarında buraya geldiğinde kendisini çay içip sohbet etmeye davet ettik. Ancak o dönemlerde yoğun programları dolayısı ile gelememişti, bize hediye ikram etti, biz de kendisine hediye takdim etmiştik. Bu son geldiğinde bizi unutmamış, öncesinden hazırlık yapmış ve yaptığımız davete icabet etti. Sohbet ettik güzel bir ortam oldu” dedi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA