Başkan Erdoğan’ı evinde ağırlayan aile: ”Onur duyduk, kendisini aileden biri gibi görüyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Ordu’da vatandaşlar ile buluştuktan sonra ziyaret ettiği Yeşilyurt ailesi, bu ziyaretten onur ve mutluluk duyduklarını belirtti. Yeşilyurt ailesi, geçmiş yıllarda da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı evlerine davet ettiklerini ancak yoğun programı nedeniyle ziyareti gerçekleştiremediklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Temmuz günü Altınordu ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda toplu açılış töreni programına katıldı, ardından ilse Karadeniz Bölgesi’nin en önemli geçim kaynağı olan fındık fiyatını 54 TL olarak açıkladı. Yapılan törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören alanın karşısında bulunan ve kendisini çaya davet eden Yeşilyurt ailesinin ziyaretini geri çevirmedi. Ailenin, Selimiye Mahallesi Hamamderesi Sokak üzerinde bulunan aile apartmanına ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile ile çay içerek sohbet etti. Aile, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a fındık ikramında da bulundu. Ziyaretin kendilerini onurlandığını söyleyen sıhhi tesisat mesleği ile uğraşan Nizamettin Yeşilyurt, “Bunun evveliyatı var. Daha önceki programlarında buraya geldiğinde kendisini çay içip sohbet etmeye davet ettik. Ancak o dönemlerde yoğun programları dolayısı ile gelememişti, bize hediye ikram etti, biz de kendisine hediye takdim etmiştik. Bu son geldiğinde bizi unutmamış, öncesinden hazırlık yapmış ve yaptığımız davete icabet etti. Sohbet ettik güzel bir ortam oldu” dedi.