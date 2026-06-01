Hatay'da balina görüntülendi

Giriş Tarihi: 01 Haziran 2026 14:12

Hatay'ın Samandağ ilçesinde heyecan uyandıran, eşine az rastlanır cinsten bir deniz olayı yaşandı. Hatay Dalış Merkezi üyeleri, gerçekleştirdikleri periyodik dalış etkinliğini tamamlamalarının ardından tekneyle kıyıya doğru dönüşe geçti. Dalgıçlar, Asi Nehri'nin Akdeniz sularıyla birleştiği noktanın yakınlarına geldikleri sırada su yüzeyinde sıra dışı bir hareketlilik ve devasa bir karaltı fark etti.

Cep Telefonu Kameralarıyla Saniye Saniye Kaydedildi

Suya dikkatle bakan dalış ekibi, Akdeniz'de nadir görülen dev canlının bir balina olduğunu anladı. Büyük bir şaşkınlık ve heyecan yaşayan profesyonel dalgıçlar, teknelerini yavaşlatarak dev balinayı bir süre güvenli mesafeden takip etti. O anları kaçırmak istemeyen ekip üyeleri, balinanın su yüzeyinde yüzüşünü ve ardından Akdeniz'in derinliklerine doğru asilce dalışını cep telefonu kameralarıyla anbean kayıt altına aldı.

Dev Balina Derinliklerde Gözden Kayboldu

Akdeniz sularında nadiren görülen ve Samandağ sahiline kadar yaklaşan dev balina, muhteşem görsel şölenin ardından derin sulara dalarak gözden kayboldu. Dalış merkezi ekipleri, Hatay denizlerinde ilk kez bu kadar yakından bir balina görüntülemenin şaşkınlığını yaşarken, kaydedilen o nadir ve büyüleyici görüntüler sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi odağı oldu.