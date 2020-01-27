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Adıyaman'da yaralı yakınları gazetecilere saldırdı |Son Dakika Videoları

Adıyaman'da yaralı yakınları gazetecilere saldırdı |Son Dakika Videoları

27.01.2020 17:17

Adıyaman’da semt pazarı içerisinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişiyi görüntülemeye çalışan gazeteciler, yaralı şahsın yakınları tarafından saldırıya uğradı.


Edinilen bilgilere göre, Eskisaray Mahallesi Pazartesi Pazarının kurulduğu sokak içerisinde pazarcı esnafıyla bir grup arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı.

Çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada ismi öğrenilemeyen bir kişi tarafından pazarcı esnaflarından Mehmet Çakmak isimli kişi bıçaklanarak yaralandı. Meydana gelen kavgayı görüntülemeye çalışan gazeteciler yaralı kişinin yakınları tarafından saldırıya uğradı. Muhabire saldıran yaralının yakınları tekmeler savurdu. Acısını unutup gazetecilere saldıran şahsı, polis ekipleri ile vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı kişi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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