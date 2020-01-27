Erzincan'da dağ keçisi ile kurt sürüsü yanyana görüntülendi 27.01.2020 17:57

Erzincan'ın İliç ilçesinin yüksek kesimlerinde kurt sürüsü ile dağ keçisinin yanyana gezdiği görüntüler bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.