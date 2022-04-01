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Adıyaman’da kıraathaneye silahlı saldırı! 2 yaralı

Adıyaman’da kıraathaneye silahlı saldırı! 2 yaralı
01.04.2022 01:35 - Son Güncelleme: 01.04.2022 01:39

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Adıyaman’da, içerisinde birçok kişinin bulunduğu kıraathane bir grup şahıs tarafından silahlarla tarandı. Kurşunların hedefinde kalan kıraathanede 2 kişi yaralandı.

Yaşam Videoları

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Belediyesi eski Mezarlık yakınlarında bulunan bir kıraathane önüne araç ile gelen kimliği henüz belirsiz bir grup şahıs, tabancalar ile kıraathaneye ateş açtı. Adeta yaylım ateşine tutulan kıraathanede bulunan 2 kişi vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Boş kovanlardan geçilmeyen olay yerinde polis ekipleri incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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