Adıyaman’da kıraathaneye silahlı saldırı! 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Belediyesi eski Mezarlık yakınlarında bulunan bir kıraathane önüne araç ile gelen kimliği henüz belirsiz bir grup şahıs, tabancalar ile kıraathaneye ateş açtı. Adeta yaylım ateşine tutulan kıraathanede bulunan 2 kişi vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Boş kovanlardan geçilmeyen olay yerinde polis ekipleri incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şahısların yakalanması için çalışma başlattı.



Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.