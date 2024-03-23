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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 23 Mart 2024, 22:38 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2024, 22:39

Adıyaman’a şehit ateşi düştü!

Suriye’de yürütülen Bahar Kalkanı Harekat Bölgesinde, iki tankın arasında sıkışarak şehit olan Tnk. Söz. Er. Abdulkadir Akıncı’nın acı haberi ailesine verildi.

Adıyamanlı Tnk. Söz. Er. Abdulkadir Akıncı'nın şehit olduğu askeri yetkililer tarafından Yeşilyurt Mahallesi 2141 sokakta ki ailesine haber verildi. Acı haberin verilmesinin ardından Baba Mehmet Akıncı, evin önünde bekleyen ve şehidin olduğu öğrenilen otomobile dokunup, "Abdulkadir'imin arabası burada, hevesini alamadı" diyerek göz yaşları döktü. Türk Bayrağı şehidin baba ocağına asılırken, haberi duyan yakınları şehidin baba ocağına geldi.

"ŞEHİDİN MEZAR TAŞINA YAZILMIŞ PAYLAŞIMI"

Şehit olmadan bir gün önce sosyal medya üzerinden, "Adımı yazdılar mezar taşıma, ne boyuma baktılar ne yaşıma, alnıma yazıldı geldi başıma; Allah'ım böyle yazmış ağlamayın" paylaşımı yürekleri dağladı.

Suriye'de icra edilen Bahar Kalkanı Harekatı Bölgesi, Ayn Havur üs bölgesinde, mevzide gözetleme görevinde iken arızalanan tankın onarımı maksadıyla başka bir tank ile çekilmesi esnasında Tnk. Söz. Er Abdulkadir Akıncı iki tankın arasında sıkışarak ağır şekilde yaralandı. Üs bölgesinde ilk müdahalenin ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen Akıncı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Pazar günü Hatay'da yapılacak törenin ardından helikopterle Adıyaman Havaalanına getirilecek olan şehidin cenaze namazı, öğlen namazının ardından defnedilmesi planlanıyor.

Bekar olan Şehit Abdulkadir Akıncı'nın, Meliha ve Mehmet çiftinin iki çocuğundan ilki olduğu ve şehidin Nehir isminde bir kardeşinin olduğu öğrenildi.

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