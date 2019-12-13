Adıyaman Gölbaşı'nda tren raylarından karşıya geçmeye çalışan anne ve kızına tren çarptı: 1 ölü 13.12.2019 16:22

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde tren rayları üzerinden karşı tarafa geçmeye çalışan anne ve kızına tren çarptı. Trenin çarptığı anne, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Kurugeçit Mahallesi Göl Caddesi üzerinde ikamet eden Hilal Bulu (32) ile kızı Defne Bulu (5) tren garı içerisinde rayların arasından garın karşısına geçmek istedi. Tren rayları arasından yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve kızına manevra yapan makinist Abdulvahap U., idaresindeki lokomotif çarptı. Ağır yaralanan anne Hilal Bulu ile Kızı Defne Bulu, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan anne Hilal Bulu, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

