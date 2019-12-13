2020 TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ 100 bin konut projesi hangi illerde, başvuru şartları nedir? | Video 13.12.2019 14:40

2020 TOKİ başvuruları ne zaman? Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını sağlayacak "Her Yıl 100 Bin Sosyal Konut" projesinin detayları belli oldu. Konutların inşaasına yılbaşından sonra başlanacak. Peki, 2020 TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ 100 bin konut projesi hangi illerde yapılacak? TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları nedir?

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında başvuru alacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği dar gelirli aileler için yapılacak konut projesinin detayları belli oldu. İnşaasına yılbaşından sonra başlanacak konutların 1.5 yıl içinde tamamlanması planlanıyor. Peki, 2020 TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ 100 bin konut projesi hangi illerde yapılacak? TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları nedir? İşte cevaplar...

2020 TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ 100 bin sosyal konut projesine başvurular 15 Aralık 2019 - 15 Ocak 2020 tarihleri arasında alınacak. Konutlara daha önce TOKİ'den ev almamış ve konut kredisi kullanmamış aylık geliri 5.500 TL'den düşük olanlar başvurabilecek.

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

T.C. vatandaşı olmak, Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak, TOKİ'den konut satın almamış olması ve idareden konut kredisi kullanmamış olmak, Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölüm veya müstakil bir konutu (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) bulunmamak, Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olmak, Aylık hane halkı geliri net 5.500 TL'nin üstünde olmamak.

YATIRIM BEDELİ 17.3 MİLYAR TL

Konutlar 2+1 brüt 75 ve 85 metrekare ile 3+1 brüt 100 metrekare olacak şekilde projelendirilecek. Evler geleneksel mahalle kültürünü yaşatacak şekilde tasarlanacak. Konutlar yatay ve şehirlere uygun mimaride ve depreme dayanıklı yapılacak. Projede sosyal donatılar da yer alacak. Projenin toplam yatırım bedeli ise yaklaşık 17.3 milyar TL'yi buluyor.

FİYATI 140-210 BİN TL ARASINDA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından konut projesinin detaylarını da paylaştı. Albayrak, 2+1 konutların 140-180 bin TL, 3+1 konutların ise 160-210 bin TL aralığında satışa sunulacağını bildirdi.

HER BÖLGEYE ÖZEL MİMARİ

KARADENİZ: Geleneksel yığma taş yapıları andıracak biçimde cephede zemin kat seviyesinde yöresel taş kaplamalar, üst katlarda ise ahşap hissi verecek kaplamalar kullanılacak.

MARMARA: Hem geleneksel hem modern yapılar inşa edilecek. Depreme dayanıklı, yeşili bol, mahalle kültürünü yansıtan tasarımlar olacak.

EGE: İklim koşullarına uygun, açık renkli cephe kaplamaları ve boyamaları, ahşap görünümlü kat silmeleri ile dikmeler, yer yer cephe süslemeleri ve kiremit çatılar yer alacak.

AKDENİZ: Güneş ışınlarını yansıtacak canlılıkta doku ve renkleriyle sade ve yalın cephe çizgileri, teras, eğimli çatılarıyla geleneksel kemerli pencereler ve ferforjeler kullanılacak.

İÇ ANADOLU: Ahşap süslemeli bitişik düzenli yapıları, cumbalı evleriyle örf adet ve gelenekleri yaşatan mahalle kültürünü benimseten konutlar yapılacak.

DOĞU ANADOLU: Arazinin zor şartlarına cevap verebilecek nitelikte cephe unsurları, bölgenin yapısına uygun malzemeler seçilecek.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Yöresel taşların hakim olduğu cephe kaplamaları ve motif işlemeleri, düz damlar ve büyük balkonlar, yer yer eğimli metal çatılar ve geniş saçaklar kullanılacak.

HANGİ İLDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

İşte cevabı:











