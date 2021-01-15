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Adana'da yasa dışı bahis operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Adana'da yasa dışı bahis operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
15.01.2021 08:36
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Adana Ceyhan'da emniyet güçleri sabah saatlerinde 70 adrese şafak vakti eş zamanlı baskın düzenledi. Düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis oynattığı iddiasıyla 63 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.


Adana'nın Ceyhan ilçesinde yasa dışı bahis şebekesine yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. 63 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İlçede bir şebekenin yasa dışı bahis oynattığı bilgisine ulaşan Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takipler, 63 şüpheliyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkartmasının ardından polis ekipleri, 70 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimlerden destek ile birlikte 600 polisin katıldığı operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda şüphelilere ait bilgisayar ve elektronik dokümanlara el konuldu. Soruşturma kapsamında şüphelilerin yasa dışı bahisten elde ettiği düşünülen 220 farklı banka hesabındaki 18 milyon liraya el konulduğu, hesapların ise bloke edildiği öğrenildi. Şüpheliler, Ceyhan Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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