40 bin lira verip aldı! Kazalı çıkan araç garajda çürüyor

Bursa’nın İnegöl ilçesinde ikamet eden Selim Bilgili, internetten görüp beğendiği aracı İzmir’de ekspertiz yaptırıp hatasız raporunu aldıktan sonra satın alıp 9 ay sonra da bir başkasına sattı. Bir hafta sonra aracın 19 bin lira hasar kaydı olduğunu belirten yeni sahibi Bilgili’yi dava etti. Mahkeme Bilgili’yi haksız bulup aracı geri almasına hükmetti. Bunun üzerine Bilgili aracı aldığı kişileri dava etti. Ancak aynı mahkeme verdiği kararla Bilgili’yi bir kez daha şok etti. Mahkemenin red kararına karşı bir üst mahkemeye itiraz etmeye hazırlanan Selim Bilgili, aracın kendisine satılmadan 1 ay önce kaza yaptığını, satış yapılana kadar hasar kaydının sisteme girilmediğini iddia etti.