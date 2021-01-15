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Erzincan'da feci kaza! Yoldan çıkan otomobil devrildi: 9 yaralı

Erzincan'da feci kaza! Yoldan çıkan otomobil devrildi: 9 yaralı
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Erzincan'da karlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarına devrildi. Kazada araçta bulunan 4'ü çocuk 9 kişi yaralanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.


Erzincan'ın Refahiye ilçesinde karlı yolda kayan otomobil yol kenarına devrildi. Kazada 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı. Kaza, Erzincan - Sivas kara yolu Gemecik köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Cumali Ağbaş idaresindeki 34 UE 2929 plakalı otomobil, Gemecik köyü mevkiinde kar yağışının da etkisiyle kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Kazada otomobil içerisinde bulunan 4'ü çocuk toplam 9 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Refahiye'deki hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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