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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2024, 18:47 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2024, 18:47

Adana'da sağlık çalışanlarına kürekle saldıran genç tutuklandı!

Adana'nın Kozan ilçesinde 112 sağlık çalışanlarına kürekle saldırıp ambulansa zarar veren, bir sağlık çalışanının yaralanmasına neden olan Yılmaz Aksoy yaptıklarından çok pişman olduğunu söylese de tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 7 Nisan günü Kozan'ın Karacaoğlan Mahallesi Itır Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Aksoy (66) gece evde kalp krizi geçirince, oğlu Yılmaz Aksoy (34) 112 acil sağlık hizmetlerini arayarak yardım istedi. Ambulans gelene kadar babasının öldüğünü söyleyen Aksoy, gelen sağlık ekiplerine saldırdı.

Ekipler ambulansa sığınınca Aksoy, kürekle ambulansın camlarını kırdı. Bu sırada ambulansta bulunan hamile sağlık çalışanı korkudan düşük riskiyle, bir başka sağlık çalışını da gözüne cam parçası geldiği için hastaneye kaldırıldı.

Vefat eden baba Aksoy, gündüz Kozan Mezarlığında toprağa verildi. Sağlık çalışanlarına saldıran oğul Aksoy da babasının cenazesine katıldıktan sonra polise teslim oldu. İfadesinde pişman olduğunu ve tüm sağlık çalışanlarından özür dilediğini söyleyen Aksoy, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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