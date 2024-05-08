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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2024, 18:32 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2024, 18:32

Eyüpsultan’da öğrenci tarafından öldürülen okul müdürü İbrahim Oktugan son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Eyüpsultan’da okuldan atılmasından sorumlu olarak gördüğü okul müdürünü 16 yaşındaki Irak asıllı Y.K. öldürmüştü. Okul müdürü İbrahim Oktugan son yolculuğuna uğurlandı.

Eyüpsultan'da öğrencisinin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden okul müdürü İbrahim Oktugan, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Oktugan'nın eşi ve öğrencileri gözyaşlarına boğuldu.

Okul müdürü İbrahim Oktugan son yolculuğuna uğurlandı

Eyüpsultan'da okuldan atılan öğrencisinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden okul müdürü İbrahim Oktugan için cenaze töreni düzenlendi. Eyüpsultan Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Nazif Yılmaz, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İbrahim Oktugan'ın eşi Fatma Oktugan, oğlu Görkem Oktugan, öğretmenler ve öğrencileri katıldı. Cenazede Oktugan'ın eşi Fatma Oktugan ve öğrencileri gözyaşlarına boğuldu. Kılınan namazın ardından helallik alındı. İbrahim Oktugan, Eyüpsultan Mezarlığı'na defnedildi.

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