PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2024, 17:40 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2024, 17:40

Antalya'da lastiği patlayan otomobil dehşet saçtı: 2 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde lastiği patlayan ve önündeki araca çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza, Manavgat-Alanya D400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametine seyir halindeki Yasin Sevinç'in kullandığı 34 CDN 698 plakalı otomobil, lastiği patladığı sırada aynı istikamette giden Mehmet Necmi Ulak'ın kullandığı 34 BB 6900 plakalı otomobile çarptı. Kazada, önündeki araca çarptıktan sonra yol ortasına ters dönen 34 CDN 698 plakalı otomobilin sürücüsü Yasin Sevinç ile otomobilde yolcu olarak bulunan Onurcan Şahin yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından yolda trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak verilirken, otomobilin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.


SIRADAKİ VİDEO
Cem Garipoğlu'nun son görüntüsü! | (Münevver Karabulut cinayeti)
08.05.2024Çarşamba
MHRS'de yeni düzenlemenin detayları belli oluyor!
08.05.2024Çarşamba
Eyüpsultan’da okul müdürünü silahla öldüren öğrenci adliyeye sevk edildi
08.05.2024Çarşamba
Yer: Antalya Köpeğine zarar veren adamı otomobile bağlayıp 150 metre sürükledi
08.05.2024Çarşamba
Kocaeli’de feci kaza! Otomobil yaya geçidindeki kadına çarptı
08.05.2024Çarşamba
Bunlar da Var
76 yaşındaki Hülya Koçyiğit’in kardeşi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! İlk kez duyanlar şaşkın! “Nasıl anlamadık” 00:37
Kardeşi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı!
09.05.2024Perşembe
22 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Survivor Seda Ocak’ın gözünden sakındığı eşi bakın kim! Sema Aydemir’in eniştesi meğer... 01:58
Survivor Seda Ocak’ın gözünden sakındığı eşi bakın kim!
09.05.2024Perşembe
Son dakika! Antalya uçak kazası! Ön tekeri patlayan uçak gövdesi üzerine indi 04:32
Son dakika! Antalya uçak kazası!
09.05.2024Perşembe
Zuhal Topal nasıl zayıfladı? 35 kilo birden nasıl verdi! Sırrını açıkladı! 00:47
Zuhal Topal kendine 35 kilo birden verdiren sırrını açıkladı!
09.05.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA