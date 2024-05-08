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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2024, 16:32 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2024, 16:32

Cem Garipoğlu'nun son görüntüsü! | (Münevver Karabulut cinayeti)

Son Dakika Münevver Karabulut cinayeti... Münevver Karabulut’u canice katleden ve cezaevindeyken intihar eden Cem Garioğlu’nun intihar etmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Cem Garipoğlu, 9 Ekim'i 10 Ekim'e bağlayan gece koridorda göründüğü ve birkaç tur attıktan sonra görüntüden kaybolduğu görülüyor. Görüntünün sonunda ise infaz koruma memurlarının Garipoğlu’nun kaldığı odanın kapısının önünde bekledikleri görülüyor.

Münevver Karabulut'u canice katleden ve cezaevindeyken intihar eden Cem Garipoğlu'nun cezaevinde intihar etmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı.

Münevver Karabulut'u 3 Mart 2009 tarihinde canavarca hisle ve hunharca öldüren Cem Garipoğlu, 2014 yılında Silivri'de kaldığı koğuşta intihar etmişti. Ölen kişinin Cem Garipoğlu olup olmadığı yönündeki iddialar üzerine Karabulut ailesi avukatları aracılığıyla fethi kabir işlemi yapılmasını talep etmiş ancak bu talep Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından reddedilmişti. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan Cem Garipoğlu'nun otopsi sırasında yapılan işlemlerine ait fotoğraflar ve video kayıtlarının hazırlanıp gönderilmesi istenerek dosyaya bilirkişi atanmıştı.

İntihar etmeden önceki son görüntüleri

Cezaevindeyken intihar eden Cem Garioğlu'nun intihar etmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Cem Garipoğlu, 9 Ekim'i 10 Ekim'e bağlayan gece koridorda göründüğü ve birkaç tur attıktan sonra görüntüden kaybolduğu görülüyor. Görüntünün sonunda ise infaz koruma memurlarının Garipoğlu'nun kaldığı odanın kapısının önünde bekledikleri görülüyor.

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