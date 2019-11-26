Adana'da şafak baskını! Firari isimler yakalandı 26.11.2019 09:55

Adana'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 50 kişinin yakalanması için sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu yakalanan kişiler emniyete götürüldü.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 50 kişiye yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

Adana ve ilçelerinde çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlarda yakalanan firariler Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrollerini ardından emniyete götürüldü.

Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.