Adana'da park halindeki halk otobüsü yandı

Adana'da park halindeki halk otobüsü yandı

Adana'da park halindeki özel halk otobüsü bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın çevrede paniğe neden olurken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın, Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki özel halk otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın mahallede paniğe neden oldu.İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü.


Yangında otobüs kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

