Adana’da insanlık dışı görüntüler: Koşmayan atı bayıltana kadar dövdüler!

Adana’da, koşmadıkları gerekçesiyle arabaya bağlı atlarından birini sopa, yumruk ve tekmeyle vurarak bayıltan A.U. (25) ile Ö.A. (26), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün Seyhan ilçesi Merkez Park'ta meydana geldi. A.U. ve Ö.A., arabaya bağlı 2 ata koşmadıkları gerekçesiyle sopa, yumruk ve tekmeyle vurdu. Aldığı darbelerle sersemleyen atlardan biri, kısa süre sonra bayılarak yere yığıldı. Çevredekilerin tepki gösterdiği kişi, arabaya bağlı olan atının iplerini çözmeye çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından A.U. ve Ö.A.'yı adreslerinde gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

