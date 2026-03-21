Adana’da insanlık dışı görüntüler: Koşmayan atı bayıltana kadar dövdüler!

Olay, dün Seyhan ilçesi Merkez Park'ta meydana geldi. A.U. ve Ö.A., arabaya bağlı 2 ata koşmadıkları gerekçesiyle sopa, yumruk ve tekmeyle vurdu. Aldığı darbelerle sersemleyen atlardan biri, kısa süre sonra bayılarak yere yığıldı. Çevredekilerin tepki gösterdiği kişi, arabaya bağlı olan atının iplerini çözmeye çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından A.U. ve Ö.A.'yı adreslerinde gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.