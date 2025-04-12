Adana'da imam cinayeti: "Ailesinden özür dilerim"

Giriş Tarihi: 12.04.2025 23:40:19

Adana'nın Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde 24 Kasım 2024'te meydana gelen olayda, cami imamı Tarık Karadağ ile 17 yaşındaki M.A. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında M.A., yanında taşıdığı bıçakla Karadağ'ı karnından ve sırtından yaraladı. Hastaneye kaldırılan Karadağ, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası tutuklanan M.A., müebbet hapis istemiyle Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başladı. Duruşmada savunma yapan M.A., "Çok pişmanım. Yaptığım şey yanlış ancak olayların buraya kadar gelmesini ben istemedim. Ailesinden özür diliyorum" dedi. Öldürülen Karadağ'ın eşi Cennet Merda Karadağ ise sanığın ifadelerinin doğru olmadığını ve olayın kasıtlı olduğunu iddia etti.

Cumhuriyet savcısı, tanıkların zorla getirilmesi ve eksik hususların giderilmesi talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.