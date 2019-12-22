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Adana'da hava destekli operasyon

22.12.2019 10:13

Adana'da sabah saatlerinde helikopter destekli denetim uygulaması yapıldı. 958 polisin katıldığı uygulamada çok sayıda kişinin GBT kontrolü yapılırken, ekipler çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheliyi de gözaltına aldı.


Adana'da 958 polisin katılımıyla helikopter destekli uygulamada çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce, merkez Seyhan ilçesinde bulunan parklarda ve ara sokaklarda şüpheli kişiler ve araçlar üzerinde uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamada çeşitli birimlerden 958 polis görev aldı. Havadan helikopterle destekli yapılan denetimlerde 2 bin 875 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

Ekipler çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheliyi de gözaltına aldı.

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