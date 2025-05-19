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Adana’da aşk cinayeti: Katil 12. kattan atlayarak intihar etti
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Adana’da aşk cinayeti: Katil 12. kattan atlayarak intihar etti

Giriş Tarihi: 19.05.2025 23:56:34

Adana Çukurova’da, psikolojik sorunları olduğu belirtilen bir adam, tartıştığı kız arkadaşını 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Zanlı, cinayetin ardından 12’nci kattan atlayarak intihar etti.

Adana'nın Çukurova ilçesinde yaşanan korkunç olayda, Engin Yüce (31) ile kız arkadaşı Şevval Çiftçi (23) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Yüce, mutfaktan aldığı bıçakla Çiftçi'ye yaklaşık 10 kez saldırdı. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybederken, zanlı geride 6 sayfalık bir mektup bırakarak, bulunduğu 12'nci kattan atladı. Beton zemine çakılan Yüce, olay yerinde yaşamını yitirdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine geldi. Her iki kişinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor.

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