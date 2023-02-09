70 yaşlı teyzeden duygulandıran yardım! Düvesini satıp depremzedelere bağışladı

Kars’ta depremzedeler için düvesini satan 70 yaşındaki Sarıgül Kaçan izleyenleri duygulandırdı. Karşılığında aldığı 13 bin TL'yi deprem bölgesine gönderen teyze, "Depremzedelere, köylülerimiz halkımız için mal yollasalardı içine katıp yollayacaktım. Düveyi satıyorum ve Kaymakam Bey'e parasını teslim edeceğim. Ölenlerin, enkaz altında kalanların hayrına gönderiyorum. Allah Cumhurbaşkanımızı, orada bulunan askerlerimizi, yardım edenleri korusun, balama kurban. Allah devletimize zeval vermesin, Allah devletimizin eksikliğini vermesin, bayrağını indirmesin." ifadelerini kullandı.