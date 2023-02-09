4. gün 79. saatte mucize! O ağladı, Türkiye gözyaşlarına boğuldu. Hatay'da enkaz altında kalan 2 yaşındaki Mert Tatar, depremden 79 saat sonra kurtarıldı. İşte Mert Tatar kurtarılma anı video görüntüsü...
4. gün 79. saatte mucize! O ağladı, Türkiye gözyaşlarına boğuldu. Hatay'da enkaz altında kalan 2 yaşındaki Mert Tatar, depremden 79 saat sonra kurtarıldı. İşte Mert Tatar kurtarılma anı video görüntüsü...
Erzurum AFAD ekibi, Odabaşı Defne Öğretmenler Sitesi mevkisinde ses aldıkları bir enkazda arama çalışması yaptı. Betonları duvar delici aletlerle kesip koridor oluşturan ekipler, uzun uğraşlar sonucu 2 yaşındaki Mert Tatar'a ulaştı. Depremden 79 saat sonra enkazdan kurtarılan Tatar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Erzurum AFAD ekibi, gönüllülerle birlikte yaklaşık 140 personelle bölgede çalışmalarını sürdürüyor.