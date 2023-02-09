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DEPREM SON DAKİKA HABERLERİ! 2 yaşındaki bebek 79 saat sonra kurtarıldı! Mert Tatar kurtarılma anı video görüntüsü izle!

DEPREM SON DAKİKA HABERLERİ! 2 yaşındaki bebek 79 saat sonra kurtarıldı! Mert Tatar kurtarılma anı video görüntüsü izle!
09.02.2023 12:11 - Son Güncelleme: 09.02.2023 12:13

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4. gün 79. saatte mucize! O ağladı, Türkiye gözyaşlarına boğuldu. Hatay'da enkaz altında kalan 2 yaşındaki Mert Tatar, depremden 79 saat sonra kurtarıldı. İşte Mert Tatar kurtarılma anı video görüntüsü...

Yaşam Videoları

Erzurum AFAD ekibi, Odabaşı Defne Öğretmenler Sitesi mevkisinde ses aldıkları bir enkazda arama çalışması yaptı. Betonları duvar delici aletlerle kesip koridor oluşturan ekipler, uzun uğraşlar sonucu 2 yaşındaki Mert Tatar'a ulaştı. Depremden 79 saat sonra enkazdan kurtarılan Tatar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Erzurum AFAD ekibi, gönüllülerle birlikte yaklaşık 140 personelle bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

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